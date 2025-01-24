Росія запустила ударні дрони по Київщині: палали будинки, двоє людей загинули

Одна людина загинула у 10-поверховці, ще одна – у двоповерховому приватному будинку

Фото: Telegram-канал Миколи Калашника

В ніч проти 24 січня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами, в результаті чого у Київській області загинули дві людини. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків глави Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Близько 03:00 на Київщині фіксували дрони, по них працювали сили протиповітряної оборони.

Згодом стало відомо, що внаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах.

У багатоповерхівці загинув 36-річний чоловік. Ще дві людини звернулися до медиків після пожежі. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років – гостру реакцію на стрес.

В іншому населеному пункті виникла пожежа площею 120 квадратних метрів у приватному двоповерховому будинку через падіння уламків збитої цілі. Виявлено тіло загиблого.

Фото: Telegram-канал Миколи Калашника