Росіяни вночі атакували дронами й балістичними ракетами: що вдалося збити

Підтверджено збиття 57 дронів у восьми областях, ще 27 – локаційно втрачені

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 23 січня росіяни атакували Україну понад 90 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами, а також балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 57 БпЛА. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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З 19:00 22 січня росіяни атакували 92 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також застосували чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області по місту Запоріжжя.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, ще три БпЛА перебувають в повітрі – бойова робота по них триває.

Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по Запоріжжю є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. Також через падіння збитих БпЛА постраждала Харківська область.