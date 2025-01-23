Росіяни вночі атакували дронами й балістичними ракетами: що вдалося збити
У ніч проти 23 січня росіяни атакували Україну понад 90 ударними безпілотниками та дронами-імітаторами, а також балістичними ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 57 БпЛА. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 19:00 22 січня росіяни атакували 92 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також застосували чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області по місту Запоріжжя.
Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, ще три БпЛА перебувають в повітрі – бойова робота по них триває.
Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по Запоріжжю є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. Також через падіння збитих БпЛА постраждала Харківська область.
- 20 січня 2025 року Росія атакувала Україну 141 безпілотником ("шахедами" і дронами-імітаторами), всі, крім одного, було збито або локаційно втрачено.
- У ніч проти 21 січня Росія атакувала Україну 131 дроном та чотирма ракетами. Повідомлялося про наслідки у Полтавській та Черкаській областях.
- 22 січня росіяни випустили по Україні 99 ударних безпілотників та дронів-імітаторів. Сили ППО збили 65 БпЛА.