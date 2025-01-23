Россияне ночью атаковали дронами и баллистическими ракетами: что удалось сбить
В ночь на 23 января россияне атаковали Украину более 90 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, а также баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 57 БпЛА. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 19:00 22 января россияне атаковали 92 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также применили четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области по городу Запорожье.
По состоянию на 09:30 подтверждено сбивание 57 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
27 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны, еще три БпЛА находятся в воздухе – боевая работа по ним продолжается.
В результате вражеского удара баллистическими ракетами по Запорожью есть погибший и раненые, разрушены и повреждены предприятия, учреждения, многоквартирные и частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь. Также из-за падения сбитых БпЛА пострадала Харьковская область.
- 20 января 2025 года Россия атаковала Украину 141 беспилотником ("шахедами" и дронами-имитаторами), все, кроме одного, были сбиты или локационно потеряны.
- В ночь на 21 января Россия атаковала Украину 131 дроном и четырьмя ракетами. Сообщалось о последствиях в Полтавской и Черкасской областях.
- 22 января россияне выпустили по Украине 99 ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Силы ПВО сбили 65 БпЛА.