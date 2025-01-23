Россияне ночью атаковали дронами и баллистическими ракетами: что удалось сбить

Подтверждено сбивание 57 дронов в восьми областях, еще 27 – локационно потеряны

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 23 января россияне атаковали Украину более 90 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, а также баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 57 БпЛА. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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С 19:00 22 января россияне атаковали 92 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также применили четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области по городу Запорожье.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбивание 57 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

27 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны, еще три БпЛА находятся в воздухе – боевая работа по ним продолжается.

В результате вражеского удара баллистическими ракетами по Запорожью есть погибший и раненые, разрушены и повреждены предприятия, учреждения, многоквартирные и частные дома. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь. Также из-за падения сбитых БпЛА пострадала Харьковская область.