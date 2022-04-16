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Россиян агитируют подписывать краткосрочные контракты от трех месяцев до года – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 20:47
Россиян агитируют подписывать краткосрочные контракты от трех месяцев до года – Генштаб - Фото
Агитация в метро РФ (Фото из Telegram Антона Геращенко)

Россиян агитируют подписывать контракты сроком от трех месяцев до одного года для участия в войне против Украины. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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"По имеющейся информации, военкоматы Центрального военного округа вооруженных сил РФ агитируют находящихся в запасе военнообязанных к подписанию краткосрочных контрактов сроком от трех месяцев до одного года", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, из-за ведения боевых действий в Украине перенесена ротация подразделений 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа в Сирии.

В сводке говорится, что на Изюмском направлении в течение суток враг предпринял попытку штурма и пытался продвинуться вглубь населенного пункта Долгенькое. Безуспешно – россияне понесли значительные потери.

Для усиления группировки на указанном направлении из РФ перемещены подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии. После завершения создания ударной группировки и формирования резервов россияне будут пытаться возобновить наступление в направлении на Барвенково и Славянск.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытаются штурмовать на большинстве направлений. Ожидается, что на Донбассе они попытаются захватить Попасную, Рубежное, Мариуполь и выйти в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также враг будет готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях.

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Оксана Житнюк
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