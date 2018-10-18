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18.10.2018, 11:45

Россиян будут сажать за незаконный въезд в Украину

Россиян будут сажать за незаконный въезд в Украину - Фото
Блокпост (фото - ГПСУ)

За пересечение украинской границы с оружием предусмотрено лишение свободы на 8 лет

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Верховная Рада ввела уголовную ответственность за незаконное пересечение границы с Украиной. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

За изменения в Уголовный кодекс по поводу ответственности за незаконное пересечение государственной границы №7017 во втором чтении и в целом проголосовали 243 депутата.

Так, за незаконное пересечение границы гражданином страны-агрессора России или тем, кто действует в интересах страны-агрессора предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того за повторное нарушение или нарушение группой лиц можно будет лишиться свободы на пять лет. Если нарушение совершено с применением насилия или оружия предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как пояснила, представляя 6 сентября проект, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, уголовную ответственность предлагается вводить для тех, кому запрещен въезд в Украину, для представителей силовых структур страны-агрессора, для тех, кто пересекает границу, чтобы нанести ущерб интересам государства.

4 сентября 2018 года глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина должна пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией и ввести биометрический визовый режим, чтобы эффективно контролировать россиян, которые будут приезжать в Украину.

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Теги: верховная рада, админграница с Крымом, незаконное пересечение границы, Россия, граница, оружие, война в донбассе, госпогранслужба, россияне, лишение свободы, страна-агрессор, пересечение границы, государственная граница
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