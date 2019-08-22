Россиян и крымских дезертиров готовят к обмену - адвокат

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Бывшие украинские военные Максим Одинцов и Александр Баранов, осужденные по "делу крымских дезертиров", а также граждане России Евгений Мефедов и Игорь Кимаковский проходят юридические процедуры оформления обмена на украинских политзаключенных в России. Об этом рассказал их адвокат Валентин Рыбин в комментарии Крым.Реалии.

"Я могу подтвердить, что, действительно, мои подзащитные – граждане Российской Федерации и не только – проходят процессуальные процедуры, в результате которых они смогут свободно покинуть территорию Украины. Мы готовимся к предстоящему обмену", - сообщил адвокат.

Рыбин рассказал, что в обмене моугт принять участие Баранов, Одинцов, Кимаковский, Мефедов, "а также другие". Он сообщил, что не может назвать точную дату предполагаемого обмена, но считает, что "это будет очень скоро".

Также вчера в эфире 5 канала Николай Полозов, руководитель группы адвокатов украинских моряков, захваченных Россией, прокомментировал возможный обмен: "Сейчас, по моей информации, все очень серьезно". При этом Полозов отказался от других комментариев, "чтобы не навредить неосторожным словом".

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