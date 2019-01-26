Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.01.2019, 14:10

Опубликован список российских заключенных в украинских тюрьмах

Опубликован список российских заключенных в украинских тюрьмах - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Главный редактор ЕП Сергей Сидоренко опубликовал список граждан страны-агрессора, которые находятся в украинских тюрьмах

Реклама
Реклама

Главный редактор ЕП Сергей Сидоренко опубликовал у себя в Facebook список российских заключенных в украинских тюрьмах, всего 25 человек.

"Украина готова их помиловать в обмен на освобождение политзаключенных Кремля. Заберите ваших - отдайте наших", - написал Сидоренко.

Реклама

Список:
Агеев Виктор Александрович;
Баранов Александр Вячеславович;
Бусыгин Анатолий Владимирович;
Валехидис Александр Анатольевич;
Высоцкий Вячеслав Николаевич;
Гаджиев Руслан Джупалаевич;
Гратов Валерий Александрович;
Гречин Владислав Владимирович;
Даронин Олег Сергеевич;
Джимиев Мурат Георгиевич;
Дубинин Александр Сергеевич;
Егоров Сергей Геннадиевич;
Жидких Аркадий Юрьевич;
Кимаковский Игорь Владимирович;
Ковалис Ольга Валерьевна;
Кусакин Василий Александрович;
Макаров Владислав Альбертович;
Мефедов Евгений Игоревич;
Одинцов Максим Евгеньевич;
Седиков Алексей Сергеевич;
Сидоров Денис Владимирович;
Сливко Максим Александрович;
Черных Павел Сергеевич;
Чубарова Лариса Викторовна;
Шаталов Евгений Викторович.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в комментарии к посту Сидоренко добавила, что эти люди обращались к российским властям за помощью, но не получили ее. "Все они написали письма своему президенту Путину с просьбой забрать их. Мы передали эти письма через офис омбудсмена, через МИД,мы 13 раз официально обращались к россиской стороне в рамках минской группы. Нет ответа", - написала Геращенко.

ФСБ России направила в УФСИН документ о переводе трех пленных украинских моряков из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

24 января сообщалось, что украинскому политзаключенному Павлу Грибу стало плохо во время суда в РФ, ему вызвали "скорую помощь". 

Отправить:
Распечатать:
Теги: война
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 