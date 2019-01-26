Опубликован список российских заключенных в украинских тюрьмах

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Главный редактор ЕП Сергей Сидоренко опубликовал у себя в Facebook список российских заключенных в украинских тюрьмах, всего 25 человек.

"Украина готова их помиловать в обмен на освобождение политзаключенных Кремля. Заберите ваших - отдайте наших", - написал Сидоренко.

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Список:

Агеев Виктор Александрович;

Баранов Александр Вячеславович;

Бусыгин Анатолий Владимирович;

Валехидис Александр Анатольевич;

Высоцкий Вячеслав Николаевич;

Гаджиев Руслан Джупалаевич;

Гратов Валерий Александрович;

Гречин Владислав Владимирович;

Даронин Олег Сергеевич;

Джимиев Мурат Георгиевич;

Дубинин Александр Сергеевич;

Егоров Сергей Геннадиевич;

Жидких Аркадий Юрьевич;

Кимаковский Игорь Владимирович;

Ковалис Ольга Валерьевна;

Кусакин Василий Александрович;

Макаров Владислав Альбертович;

Мефедов Евгений Игоревич;

Одинцов Максим Евгеньевич;

Седиков Алексей Сергеевич;

Сидоров Денис Владимирович;

Сливко Максим Александрович;

Черных Павел Сергеевич;

Чубарова Лариса Викторовна;

Шаталов Евгений Викторович.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в комментарии к посту Сидоренко добавила, что эти люди обращались к российским властям за помощью, но не получили ее. "Все они написали письма своему президенту Путину с просьбой забрать их. Мы передали эти письма через офис омбудсмена, через МИД,мы 13 раз официально обращались к россиской стороне в рамках минской группы. Нет ответа", - написала Геращенко.

ФСБ России направила в УФСИН документ о переводе трех пленных украинских моряков из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

24 января сообщалось, что украинскому политзаключенному Павлу Грибу стало плохо во время суда в РФ, ему вызвали "скорую помощь".