Опубликован список российских заключенных в украинских тюрьмах

Главный редактор ЕП Сергей Сидоренко опубликовал у себя в Facebook список российских заключенных в украинских тюрьмах, всего 25 человек.
"Украина готова их помиловать в обмен на освобождение политзаключенных Кремля. Заберите ваших - отдайте наших", - написал Сидоренко.
Список:
Агеев Виктор Александрович;
Баранов Александр Вячеславович;
Бусыгин Анатолий Владимирович;
Валехидис Александр Анатольевич;
Высоцкий Вячеслав Николаевич;
Гаджиев Руслан Джупалаевич;
Гратов Валерий Александрович;
Гречин Владислав Владимирович;
Даронин Олег Сергеевич;
Джимиев Мурат Георгиевич;
Дубинин Александр Сергеевич;
Егоров Сергей Геннадиевич;
Жидких Аркадий Юрьевич;
Кимаковский Игорь Владимирович;
Ковалис Ольга Валерьевна;
Кусакин Василий Александрович;
Макаров Владислав Альбертович;
Мефедов Евгений Игоревич;
Одинцов Максим Евгеньевич;
Седиков Алексей Сергеевич;
Сидоров Денис Владимирович;
Сливко Максим Александрович;
Черных Павел Сергеевич;
Чубарова Лариса Викторовна;
Шаталов Евгений Викторович.
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в комментарии к посту Сидоренко добавила, что эти люди обращались к российским властям за помощью, но не получили ее. "Все они написали письма своему президенту Путину с просьбой забрать их. Мы передали эти письма через офис омбудсмена, через МИД,мы 13 раз официально обращались к россиской стороне в рамках минской группы. Нет ответа", - написала Геращенко.
ФСБ России направила в УФСИН документ о переводе трех пленных украинских моряков из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".
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