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26.01.2019, 10:55

Трех пленных украинских моряков переводят в "Лефортово" - адвокат

Трех пленных украинских моряков переводят в "Лефортово" - адвокат - Фото
Фото: EPA

На следующей неделе трех пленных украинских моряков могут перевести из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово"

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ФСБ России направила в УФСИН документ о переводе трех пленных украинских моряков из медчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на адвоката одного из моряков, Василия Сороки - Сергея Бадамшина.

"Когда именно планируется (перевод - ред.), никто не говорит. Наверное, на следующей неделе", - сказал адвокат.

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Он сообщил также, что заявление советника президента России Михаила Федотова о том, что состояние здоровья моряков удовлетворительное, не соответствует действительности.

В заявлении указано, что отек на руке Сороки возник якобы из-за пользования эспандера. "Конечно удивляет формулировка о том, что отек появился из-за эспандера. Это говорит о непрофессиональном подходе со стороны врачей. Ведь мы все видели, что отек не сошел с момента операции, мы видели его при продлении меры пресечения 15 января. В таком состоянии он был 22 января. После операции ему не объяснили, что можно делать, а что нет, фактически сказав - "сам разминай". И только после многократных публикаций, "пинков", ему выдали эспандер. То есть уже после избрания меры пресечения", - рассказал адвокат.

Защитник также отметил, что его подзащитного нельзя переводить в таком состоянии в обычное СИЗО, более того, его немедленно нужно направить в клинику, иначе ему грозит инвалидность.

Адвокаты и украинский омбудсмен Людмила Денисова ранее говорили, что Россия не показывает им медицинскую документацию о процессе лечения пленных моряков.

ПАСЕ поддержала украинскую резолюцию по Азову. Депутаты ПАСЕ не упомянули в документе термин "военнопленные", но добавили в текст, что захваченные россиянами украинские моряки подпадают под действие международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции. Комплекс Женевских конвенций регулирует статус военнопленных и правила обращения с ними.

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Теги: война, фсб, Лефортово, Азов, моряки, Матросская тишина, василий сорока
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