UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне арестовали мэра Купянска, сдавшего им город в феврале

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 17:44
Россияне арестовали мэра Купянска, сдавшего им город в феврале - Фото
Фото: скриншот обращения Мацегоры

Российские оккупационные власти задержали мэра Купянска Геннадия Мацегору, сдавшего им город в феврале. Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мацегора перешел на сторону врага в первые же дни войны и всячески содействовал российским оккупантам в Купянске. Обеспечивал их транспортом, жильем, горючим и едой. И сейчас, очевидно, стал им уже не нужен. Для оккупантов это уже стало системой. Сначала они используют предателей и их ресурс, а затем их убирают", — заявил Синегубов.

За что именно задержали Мацегору, глава ОВА не знает.

Геннадий Мацегора находится в должности городского головы с 24 ноября 2020 года. Баллотировался от ныне запрещенной Оппозиционной платформы – За жизнь.

  • 27 февраля Мацегора заявил, что согласился пропустить российские войска в Купянск "во избежание человеческих жертв и разрушений".
  • После этого прокуратура инкриминировала ему государственную измену. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины – посягательство на территориальную целостность, государственная измена.
  • Купянск имеет стратегическое значение. Он находится на дороге, ведущей из российского Белгорода в Изюм, и используется русскими для наступления на Донбассе.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война харьковская область купянск геннадий мацегора
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 