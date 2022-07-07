Россияне арестовали мэра Купянска, сдавшего им город в феврале

Российские оккупационные власти задержали мэра Купянска Геннадия Мацегору, сдавшего им город в феврале. Об этом сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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"Мацегора перешел на сторону врага в первые же дни войны и всячески содействовал российским оккупантам в Купянске. Обеспечивал их транспортом, жильем, горючим и едой. И сейчас, очевидно, стал им уже не нужен. Для оккупантов это уже стало системой. Сначала они используют предателей и их ресурс, а затем их убирают", — заявил Синегубов.

За что именно задержали Мацегору, глава ОВА не знает.

Геннадий Мацегора находится в должности городского головы с 24 ноября 2020 года. Баллотировался от ныне запрещенной Оппозиционной платформы – За жизнь.

27 февраля Мацегора заявил, что согласился пропустить российские войска в Купянск "во избежание человеческих жертв и разрушений".

После этого прокуратура инкриминировала ему государственную измену. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины – посягательство на территориальную целостность, государственная измена.

Купянск имеет стратегическое значение. Он находится на дороге, ведущей из российского Белгорода в Изюм, и используется русскими для наступления на Донбассе.

Андрей Водяный

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