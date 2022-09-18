Россияне дважды за день обстреляли Сумскую область: погиб мирный житель, разрушена ферма
За день российские оккупанты дважды открывали огонь по Сумской области. Погиб местный житель, также разрушена ферма. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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По его словам, за день россияне дважды открывали огонь, всего было 52 прилета.
В Белопольской громаде после 16:30 россияне из ствольной артиллерии обстреляли деревню Волфино – шесть прилетов.
С 17:45 до 18:00 они продолжили обстрел села из миномета 120 мм – 46 прилетов.
В результате обстрелов погиб местный житель, мужчина 1940 года рождения.
Существенно пострадала местная ферма. Из-за обстрелов погибли около 100 голов свиней и одна лошадь. Повреждены два зерносклада, водонапорная башня, мельница, помещения свинофермы и хозяйственные сооружения. Также повреждены три колесных трактора, автомобиль ЗИЛ.
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