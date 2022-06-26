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Россияне ежедневно похищают людей в Энергодаре и требуют 50 000 грн за освобождение – мэр

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 15:50
Россияне ежедневно похищают людей в Энергодаре и требуют 50 000 грн за освобождение – мэр - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне делают "бизнес на крови", ежедневно захватывая людей в плен и требуя деньги за освобождение. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

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"Бизнес на крови делают рашисты в оккупированном Энергодаре и ближайших селах района. Сейчас в плену находятся сотни жителей города. Из них значительная часть – это квалифицированные работники Запорожской атомной электростанции. Людей пытают током, бьют, удерживают в заключении неделями, а иногда даже месяцами", – сообщил Орлов.

По словам мэра, от людей требуют признаваться в "противоправной деятельности" – в частности, участии в самообороне города, хранении оружия, а также называть фамилии своих "сообщников".

При этом, по его словам, оккупантам на самом деле безразлично, какую позицию занимает человек, кем он работает и принимал ли участие в самообороне Энергодара – это просто повод.

Помимо "политических" мотивов, по словам Орлова, оккупанты также похищают людей ради денег. Стандартная "такса" за освобождение – 50 000 гривень.

Орлов отметил, что за последние две недели ситуация в Энергодаре только обострилась, и ежедневно он получает два-три сообщения о новых случаях похищения людей. Он также подчеркнул, что раньше оккупанты похищали только мужчин, а теперь – и женщин.

  • 2 июня СБУ сообщала, что оккупанты массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области и требуют за них выкуп - от $10 000 до $30 000.

Читайте также: Россияне пытаются выманить военных ВСУ на оккупированные территории, похищая родных – ГУР

Оксана Житнюк
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похищение Запорожье выкуп Энергодар
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