Россияне говорят о "полном взятии" Марьинки. ВСУ: Ложь, там кровопролитные бои

По словам Штупуна, "МО РФ всегда отличалось лживыми и слишком положительными для россиян заявлениями", и в ситуации по Марьинке так же

Марьинка (Фото: соцсети)

Российская военная пропаганда с первого дня зимы утверждает, что Марьинка "перешла под полный контроль" оккупационных войск. Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун опроверг это в эфире национального телемарафона и добавил, что там продолжаются "кровопролитные бои".

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1 декабря Z-каналы врага отчитались о "полном переходе Марьинки" под контроль ВС РФ.

Впоследствии об этом "официально" заявило Минобороны страны-агрессора.

По словам Штупуна, "оборонное ведомство России всегда отличалось лживыми и слишком положительными для россиян заявлениями", и в ситуации с Марьинкой так же.

"Там продолжаются жесткие и кровопролитные бои, враг не взял Марьинку, как он заявляет. Конечно, до конца года они поставили перед собой цель взять Марьинку и Авдеевку. Этого не выйдет и ни на что больше враг в принципе не способен", – заявил он.

Также россияне в течение недели "разгоняют" о продвижении оккупационных войск на территорию Авдеевского коксохима. 47 бригада, воюющая на этом направлении, опровергла это.

По данным Генштаба ВСУ за 4 декабря, на Марьинском направлении Силы обороны отразили 18 атак оккупантов. Украинские военные продолжают сдерживать наступление россиян в районах Марьинки и Новомихайловки.

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