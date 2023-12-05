Росіяни кажуть про "повне взяття" Мар'їнки. ЗСУ: Брехня, там кровопролитні бої

За словами Штупуна, "МО РФ завжди відрізнялось брехливими та занадто позитивними для росіян заявами", і у ситуації щодо Мар'їнки так само

Мар'їнка (Фото: соцмережі)

Російська військова пропаганда з першого дня зими стверджує, що Мар'їнка "перейшла під повний контроль" окупаційних військ. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун спростував це в ефірі національного телемарафону й додав, що там тривають "кровопролитні бої".

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1 грудня Z-канали ворога відзвітували про "повний перехід Мар'їнки" під контроль ЗС РФ.

Згодом про це "офіційно" заявило Міноборони країни-агресора.

За словами Штупуна, "оборонне відомство Росії завжди відрізнялось брехливими та занадто позитивними для росіян заявами", і у ситуації щодо Мар'їнки так само.

"Там тривають жорсткі та кровопролитні бої, ворог не взяв Мар'їнку, як він заявляє. Звичайно, до кінця року вони поставили перед собою мету взяти Мар'їнку та Авдіївку. Цього не вийде й ні на що більше ворог в принципі не здатен", – заявив він.

Так само росіяни протягом тижня "розганяють" про просування окупаційних військ на територію Авдіївського коксохіму. 47 бригада, яка воює на цьому напрямку, спростувала це.

За даними Генштабу ЗСУ за 4 грудня, на Мар'їнському напрямку Сили оборони відбили 18 атак окупантів. Українські військові продовжують стримувати наступ росіян в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

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