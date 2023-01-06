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Россияне могут устроить теракты в храмах на оккупированных территориях — Верещук

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 12:14
Россияне могут устроить теракты в храмах на оккупированных территориях — Верещук - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба ОП)

Российские оккупанты могут устроить террористические акты в православных храмах на временно оккупированных территориях Украины на Рождество по юлианскому календарю. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, гражданам на захваченных Россией территориях следует соблюдать осторожность.

Она отметила, что у военно-политического руководства Украины есть информация, что 6-7 января россияне готовят теракты в храмах.

Верещук призвала украинцев воздержаться от посещения мест скопления людей и ждать Вооруженные Силы Украины. 

  • 5 января российский диктатор Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения.
  • Президент Зеленский ответил, что война закончится, когда Россия выведет войска из Украины или ВСУ выбьют их за границы 1991 года.
  • Президент США Байден в ответ заявил, что Путин "пытается найти немного кислорода". Он напомнил, что праздники не мешали России бомбить Украину 25 декабря и в Новый год.

Читайте также: Пентагон о "перемирии" Путина: Если он хочет закончить насилие – пусть уйдет из Украины 

Дмитро Гриниченко
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