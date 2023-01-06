Россияне могут устроить теракты в храмах на оккупированных территориях — Верещук
Российские оккупанты могут устроить террористические акты в православных храмах на временно оккупированных территориях Украины на Рождество по юлианскому календарю. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По ее словам, гражданам на захваченных Россией территориях следует соблюдать осторожность.
Она отметила, что у военно-политического руководства Украины есть информация, что 6-7 января россияне готовят теракты в храмах.
Верещук призвала украинцев воздержаться от посещения мест скопления людей и ждать Вооруженные Силы Украины.
- 5 января российский диктатор Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения.
- Президент Зеленский ответил, что война закончится, когда Россия выведет войска из Украины или ВСУ выбьют их за границы 1991 года.
- Президент США Байден в ответ заявил, что Путин "пытается найти немного кислорода". Он напомнил, что праздники не мешали России бомбить Украину 25 декабря и в Новый год.
Читайте также: Пентагон о "перемирии" Путина: Если он хочет закончить насилие – пусть уйдет из Украины
Комментарии