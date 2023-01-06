Россияне могут устроить теракты в храмах на оккупированных территориях — Верещук

Российские оккупанты могут устроить террористические акты в православных храмах на временно оккупированных территориях Украины на Рождество по юлианскому календарю. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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По ее словам, гражданам на захваченных Россией территориях следует соблюдать осторожность.

Она отметила, что у военно-политического руководства Украины есть информация, что 6-7 января россияне готовят теракты в храмах.

Верещук призвала украинцев воздержаться от посещения мест скопления людей и ждать Вооруженные Силы Украины.

5 января российский диктатор Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения.

Президент Зеленский ответил, что война закончится, когда Россия выведет войска из Украины или ВСУ выбьют их за границы 1991 года.

Президент США Байден в ответ заявил, что Путин "пытается найти немного кислорода". Он напомнил, что праздники не мешали России бомбить Украину 25 декабря и в Новый год.

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Дмитро Гриниченко

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