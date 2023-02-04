Россияне начали вербовать на войну осужденных женщин – Генштаб

Российские оккупанты, пытаясь восполнить потери на фронте, вербуют в свои ряды осужденных женщин. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, в течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии временно оккупированного города Снежное Горловского района Донецкой области.

Известно, что женщин отправили в РФ для прохождения подготовки.

Ранее о вербовке женщин-заключенных в ЧВК Вагнера сообщали в фонде "Русь сидящая". Первую партию из Краснодарского края якобы отправили на фронт в конце декабря.

С начала полномасштабной войны россияне потеряли около 130 590 своих военных убитыми.

В вечерней сводке Генштаб сообщил, что россияне наступают уже на пяти направлениях на востоке – добавилось Купянское.

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Оксана Житнюк

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