Россияне начали вербовать на войну осужденных женщин – Генштаб
04.02.2023, 19:16
Уничтоженный танк российских оккупантов (фото — @kms_d4k)
Российские оккупанты, пытаясь восполнить потери на фронте, вербуют в свои ряды осужденных женщин. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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По данным Генштаба, в течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии временно оккупированного города Снежное Горловского района Донецкой области.
Известно, что женщин отправили в РФ для прохождения подготовки.
Ранее о вербовке женщин-заключенных в ЧВК Вагнера сообщали в фонде "Русь сидящая". Первую партию из Краснодарского края якобы отправили на фронт в конце декабря.
- С начала полномасштабной войны россияне потеряли около 130 590 своих военных убитыми.
- В вечерней сводке Генштаб сообщил, что россияне наступают уже на пяти направлениях на востоке – добавилось Купянское.
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