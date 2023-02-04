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Россияне начали вербовать на войну осужденных женщин – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 19:16
Россияне начали вербовать на войну осужденных женщин – Генштаб - Фото
Уничтоженный танк российских оккупантов (фото — @kms_d4k)

Российские оккупанты, пытаясь восполнить потери на фронте, вербуют в свои ряды осужденных женщин. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, в течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии временно оккупированного города Снежное Горловского района Донецкой области.

Известно, что женщин отправили в РФ для прохождения подготовки.

Ранее о вербовке женщин-заключенных в ЧВК Вагнера сообщали в фонде "Русь сидящая". Первую партию из Краснодарского края якобы отправили на фронт в конце декабря.

  • С начала полномасштабной войны россияне потеряли около 130 590 своих военных убитыми.
  • В вечерней сводке Генштаб сообщил, что россияне наступают уже на пяти направлениях на востоке – добавилось Купянское.

Читайте также: Атаки РФ под Лиманом и попытки окружить ВСУ в Бахмуте остаются безуспешны – Минобороны

Оксана Житнюк
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