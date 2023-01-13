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Пригожин начал вербовать в ЧВК Вагнера женщин-заключенных – журналист

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 16:34
Пригожин начал вербовать в ЧВК Вагнера женщин-заключенных – журналист - Фото
Ольга Романова (Фото - Facebook Ольга Романова)

Частная военная компания "Вагнер" "путинского повара" Евгения Пригожина для участия в войне против Украины начала вербовать в российских тюрьмах женщин-заключенных. Об этом литовскому изданию  LRT.lt сообщила журналист и руководитель фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"По нашим данным, женщин уже отправляют на фронт, забрали первую партию из Краснодарского края в конце декабря, но мы пока ничего не знаем об их дальнейшей судьбе", – сказала Романова. 

Она также сообщила, что "Русь сидящая" с начала войны (то есть, полномасштабного вторжения России в Украину. – Ред.) получает письма от женщин-заключенных с просьбами "посодействовать их отправке на войну".

Романова также подтвердила информацию, что вербовка заключенных в ЧВК началась в тюрьмах Чечни. По ее словам, до этого Чечня была последним субъектом РФ, где не было открытого набора добровольцев и наемников, а также не проходила мобилизация. 

Читайте также: Зеки составляют большую часть наемников ЧВК Вагнера на войне в Украине – ISW

Сергій Бережний
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Русь сидящая чвк вагнера заключенные наемники чечня евгений пригожин ольга романова
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