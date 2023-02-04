Россияне перегруппировываются и наступают уже на пяти направлениях – Генштаб

Российские оккупанты проводят перегруппировку и ведут наступательные действия уже на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В сообщении сказано, что армия РФ проводит перегруппировку на отдельных направлениях.

Основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Ранее в сводках Генштаба сообщалось только об обстрелах на Купянском направлении. При этом Генштаб предупреждал, что РФ готовит новое наступление на отдельных направлениях, но не конкретизировал.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и несут большие потери.

С начала полномасштабной войны россияне потеряли около 130 590 своих военных убитыми.

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Оксана Житнюк

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