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Россияне перегруппировываются и наступают уже на пяти направлениях – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 18:31
Россияне перегруппировываются и наступают уже на пяти направлениях – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты проводят перегруппировку и ведут наступательные действия уже на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В сообщении сказано, что армия РФ проводит перегруппировку на отдельных направлениях.

Основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Ранее в сводках Генштаба сообщалось только об обстрелах на Купянском направлении.  При этом Генштаб предупреждал, что РФ готовит новое наступление на отдельных направлениях, но не конкретизировал.

  • В утренней сводке Генштаб сообщал, что оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и несут большие потери. 
  • С начала полномасштабной войны россияне потеряли около 130 590 своих военных убитыми.

Читайте также: Атаки РФ под Лиманом и попытки окружить ВСУ в Бахмуте остаются безуспешны – Минобороны

Оксана Житнюк
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война наступление генштаб
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