Россияне перегруппировываются и наступают уже на пяти направлениях – Генштаб
Российские оккупанты проводят перегруппировку и ведут наступательные действия уже на пяти направлениях на востоке Украины. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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В сообщении сказано, что армия РФ проводит перегруппировку на отдельных направлениях.
Основные усилия россияне сосредотачивают на ведении наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Ранее в сводках Генштаба сообщалось только об обстрелах на Купянском направлении. При этом Генштаб предупреждал, что РФ готовит новое наступление на отдельных направлениях, но не конкретизировал.
- В утренней сводке Генштаб сообщал, что оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях и несут большие потери.
- С начала полномасштабной войны россияне потеряли около 130 590 своих военных убитыми.
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