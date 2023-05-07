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Россияне нанесли ракетный удар по Балаклее. С-300 попала по автопарку, ранены пять человек

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 10:35
Россияне нанесли ракетный удар по Балаклее. С-300 попала по автопарку, ранены пять человек - Фото
Олег Синегубов (Скриншот видео)

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг нанес ракетный удар по Балаклее Изюмского района. Предварительно, ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков", – написал Синегубов.

По предварительной информации, пострадали пять гражданских людей.

"Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин – 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения", – сообщил глава ОВА.

  • Ночью 7 мая на фоне объявленной в большинстве областей Украины воздушной тревоги прогремели взрывы в Николаеве и в Запорожской области.
  • Над Киевом сбили российский разведывательный беспилотник.
  • По Николаевской и Херсонской областях оккупанты ударили ракетами Х-22.
Наталія Медведєва
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Балаклея ракетный удар олег синегубов война
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