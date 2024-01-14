Россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду, повреждены дома и газопровод – фото

Фото facebook.com/vadym.filashkin

В ночь на 14 января россияне нанесли ракетный удар по городу Мирноград в Донецкой области. Об этом рассказал глава областной администрации Вадим Филашкин.

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В результате обстрела там повреждены гостиница и три дома, рассказал Филашкин.

У полиции несколько иные данные: разрушения получили по меньшей мере 13 частных домов, кафе, магазин, хозяйственные постройки, пять гражданских автомобилей. Жертв и раненых, по предварительным данным, нет.

Фото: полиция Донецкой области

Фото: полиция Донецкой области

Россияне использовали для удара две ракеты.

Также поврежден надземный распределительный газопровод среднего давления, сообщила компания Донецкоблгаз. Из-за этого без газа остались 600 абонентов, в том числе местная котельная. Замене подлежит 24 метра газопровода.

Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, ранили двух гражданских.