Россияне нанесли ракетный удар по Мирнограду, повреждены дома и газопровод – фото
В ночь на 14 января россияне нанесли ракетный удар по городу Мирноград в Донецкой области. Об этом рассказал глава областной администрации Вадим Филашкин.
В результате обстрела там повреждены гостиница и три дома, рассказал Филашкин.
У полиции несколько иные данные: разрушения получили по меньшей мере 13 частных домов, кафе, магазин, хозяйственные постройки, пять гражданских автомобилей. Жертв и раненых, по предварительным данным, нет.
Россияне использовали для удара две ракеты.
Также поврежден надземный распределительный газопровод среднего давления, сообщила компания Донецкоблгаз. Из-за этого без газа остались 600 абонентов, в том числе местная котельная. Замене подлежит 24 метра газопровода.
Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, ранили двух гражданских.
- Утром 13 января Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине, некоторые ракеты долетели до запада страны – взрывы прогремели даже в Ивано-Франковской и Ровенской областях.
- Воздушные силы сообщили, что из 40 вражеских целей ПВО сбила только восемь крылатых ракет, но еще около двух десятков попали "в молоко".