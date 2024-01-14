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Росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду, пошкоджено будинки і газогін – фото

Місто Мирноград біля Покровська потрапило під російський ракетний удар
Андрій Водяний Андрій Водяний
Cтарший редактор новин
Росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду, пошкоджено будинки і газогін – фото
Фото facebook.com/vadym.filashkin

У ніч проти 14 січня росіяни завдали ракетного удару по місту Мирноград в Донецькій області. Про це розказав голова обласної адміністрації Вадим Філашкін.

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Внаслідок обстрілу там пошкоджено готель і три будинки, розказав Філашкін.

У поліції дещо інші дані: руйнувань зазнали щонайменше 13 приватних осель, кафе, магазин, господарчі споруди, п'ять цивільних автомобілів. Жертв і поранених, за попередньою інформацією, немає.

Росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду, пошкоджено будинки і газогін – фото
Фото: поліція Донецької області
Росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду, пошкоджено будинки і газогін – фото
Фото: поліція Донецької області

Росіяни використали для удару дві ракети.

Також пошкоджено надземний розподільчий газопровід середнього тиску, повідомила компанія Донецькоблгаз. Через це без газу залишились 600 абонентів, зокрема місцева котельня. Заміні підлягає 24 метри газопроводу.

Росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду, пошкоджено будинки і газогін – фото
Мапа: deepstatemap.live

Загалом за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранили двох цивільних.

війнадонецька областьракетний удармирноград
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