Росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду, пошкоджено будинки і газогін – фото
У ніч проти 14 січня росіяни завдали ракетного удару по місту Мирноград в Донецькій області. Про це розказав голова обласної адміністрації Вадим Філашкін.
Внаслідок обстрілу там пошкоджено готель і три будинки, розказав Філашкін.
У поліції дещо інші дані: руйнувань зазнали щонайменше 13 приватних осель, кафе, магазин, господарчі споруди, п'ять цивільних автомобілів. Жертв і поранених, за попередньою інформацією, немає.
Росіяни використали для удару дві ракети.
Також пошкоджено надземний розподільчий газопровід середнього тиску, повідомила компанія Донецькоблгаз. Через це без газу залишились 600 абонентів, зокрема місцева котельня. Заміні підлягає 24 метри газопроводу.
Загалом за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранили двох цивільних.
- Зранку 13 січня Росія завдала масованого повітряного удару по Україні, деякі ракети долетіли до заходу країни – вибухи пролунали навіть в Івано-Франківській та Рівненській областях.
- Повітряні сили повідомили, що із 40 ворожих цілей ППО збила тільки вісім крилатих ракет, але ще близько двох десятків влучили "у молоко".