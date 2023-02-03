UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне наступают на Донбассе и продолжают гнать на фронт заключенных – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 19:19
Россияне наступают на Донбассе и продолжают гнать на фронт заключенных – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Оккупанты продолжают наступать и нести значительные потери на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генштаб предупреждает, что сохраняется серьезная угроза авиационных и ракетных ударов РФ по всей территории Украины.

На основной протяженности линии фронта, кроме Донбасса, российские войска ведут оборонительные операции и обстрелы из дальнобойной и ракетной артиллерии. 

Оккупанты пытаются восполнить потери через вербовку заключенных в местах отбытия наказания. Генштаб отмечает, что около 1000 наемников были завербованы в исправительных учреждениях Новосибирской области РФ.

Авиация ВСУ сегодня нанесла четыре удара по местам концентрации личного состава противника и одному расположению ЗРК.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по двум местам концентрации живой силы противника.

  • 3 февраля на вопрос о ситуации на Бахмутском направлении президент Владимир Зеленский ответил, что "отдавать Бахмут никто не будет, будем бороться, сколько сможем".
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ бахмут сводка генштаб сводка генштаба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 