Россияне наступают на Донбассе и продолжают гнать на фронт заключенных – Генштаб
Оккупанты продолжают наступать и нести значительные потери на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
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Генштаб предупреждает, что сохраняется серьезная угроза авиационных и ракетных ударов РФ по всей территории Украины.
На основной протяженности линии фронта, кроме Донбасса, российские войска ведут оборонительные операции и обстрелы из дальнобойной и ракетной артиллерии.
Оккупанты пытаются восполнить потери через вербовку заключенных в местах отбытия наказания. Генштаб отмечает, что около 1000 наемников были завербованы в исправительных учреждениях Новосибирской области РФ.
Авиация ВСУ сегодня нанесла четыре удара по местам концентрации личного состава противника и одному расположению ЗРК.
Ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по двум местам концентрации живой силы противника.
- 3 февраля на вопрос о ситуации на Бахмутском направлении президент Владимир Зеленский ответил, что "отдавать Бахмут никто не будет, будем бороться, сколько сможем".
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