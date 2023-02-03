Россияне наступают на Донбассе и продолжают гнать на фронт заключенных – Генштаб

Оккупанты продолжают наступать и нести значительные потери на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Генштаб предупреждает, что сохраняется серьезная угроза авиационных и ракетных ударов РФ по всей территории Украины.

На основной протяженности линии фронта, кроме Донбасса, российские войска ведут оборонительные операции и обстрелы из дальнобойной и ракетной артиллерии.

Оккупанты пытаются восполнить потери через вербовку заключенных в местах отбытия наказания. Генштаб отмечает, что около 1000 наемников были завербованы в исправительных учреждениях Новосибирской области РФ.

Авиация ВСУ сегодня нанесла четыре удара по местам концентрации личного состава противника и одному расположению ЗРК.

Ракетные войска и артиллерия ВСУ нанесли удары по двум местам концентрации живой силы противника.

3 февраля на вопрос о ситуации на Бахмутском направлении президент Владимир Зеленский ответил, что "отдавать Бахмут никто не будет, будем бороться, сколько сможем".

Сергій Бережний

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