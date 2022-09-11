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Россияне ночью обстреляли Украину ракетами из Крыма, утром использовали бомбардировщики

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 13:35
Россияне ночью обстреляли Украину ракетами из Крыма, утром использовали бомбардировщики - Фото
Ту-22М3 с ракетой Х-22 (фото - сайт оккупантов)

Российские войска ночью обстреляли Украину ракетами из Крыма, а утром использовали дальнюю авиацию для ракетных ударов по территории Украины.

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По данным оперативного командования "Юг", удар по Николаеву был нанесен с берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму. Две ракеты удалось уничтожить в воздухе, но одна попала в жилой пятиэтажный дом в Николаеве.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире единого телемарафона сообщил, что утренние воздушные тревоги связаны с бомбардировщиками.

"Работала российская авиация – дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые сначала с севера нанесли удары ракетами (очевидно, что Х-22), затем перелетели в район оккупированного полуострова и из района мыса Тарханкут, вероятно, атаковали и южные районы государства", – заявил он.

Андрій Водяний
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Россия война ракетный обстрел
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