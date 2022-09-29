Россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов", 15 человек ранены — ОВА

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Российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду Криворожского района из реактивных систем залпового огня "Ураган" — использовали кассетные снаряды. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, под удар запрещенными кассетными снарядами из РСЗО "Ураган" попало промышленное предприятие.

По предварительным данным, ранены 13 сотрудников учреждения.

Административное здание получило повреждения. Других подробностей глава ОВА пока не раскрывал.

ОБНОВЛЕНО в 10:11. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что количество раненых выросло до 15 человек, шестеро из них — в тяжелом состоянии.

14 сентября россияне начали обстреливать дамбу в Кривом Роге, выпустив первые семь ракет "Искандер" и "Кинжал". Из-за повреждений гидротехнической инфраструктуры в Ингульце начал подниматься уровень воды, поэтому жителей некоторых улиц решили эвакуировать.

По мнению ISW, ударом по дамбе в Кривом Роге россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ.

17 сентября сообщалось, что Россия за три дня выпустила по дамбе 13 ракет.

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Дмитро Гриниченко

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