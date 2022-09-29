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Россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов", 15 человек ранены — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 09:46
Россияне обстреляли Днепропетровскую область из
РСЗО "Ураган" оккупантов (Фото: EPA)
обновлено

Российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду Криворожского района из реактивных систем залпового огня "Ураган" — использовали кассетные снаряды. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, под удар запрещенными кассетными снарядами из РСЗО "Ураган" попало промышленное предприятие. 

По предварительным данным, ранены 13 сотрудников учреждения. 

Административное здание получило повреждения. Других подробностей глава ОВА пока не раскрывал.

ОБНОВЛЕНО в 10:11. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что количество раненых выросло до 15 человек, шестеро из них — в тяжелом состоянии. 

Читайте также: Россия нанесла ракетный удар по аэропорту в Кривом Роге. Он разрушен – Резниченко 

Дмитро Гриниченко
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