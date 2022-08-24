Россияне обстреляли Днепропетровскую область ракетами Х-22, "Градами" и "Ураганами" — фото

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область ракетами Х-22, а также реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган". Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, россияне накрыли огнем Днепровский, Криворожский и Никопольский районы области. В Днепровский район прилетело две ракеты Х-22, взрыв спровоцировал пожар. Информации о раненных и погибших пока нет.

Никопольский район обстреляли четыре раза из ствольной артиллерии и "Градов", в Марганце пострадала семья, разрушены два дома, более 10 получили повреждения. В Никополь прилетело 20 снарядов противника, есть разрушения, без пострадавших. Также в Червоногригоровской громаде был разрушен один дом, люди не пострадали.

В Криворожском районе противник обстрелял из "Ураганов" Широковскую и Карповскую громады. В поселке Кошевое перебита линия электропередач.

В Воздушных силах ВСУ не исключают, что РФ может готовить "поздравления" ко Дню Независимости в виде ракетных ударов.

В Генштабе в очередной раз призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу и ходить в укрытия.

В Госдепе США не сомневаются, что Россия намерена продолжать жестокие атаки на Украину. Но у американского ведомства нет конкретных данных о планах РФ на День Независимости, которыми можно было поделиться публично.

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Дмитрий Гриниченко

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