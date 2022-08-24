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Россияне обстреляли Днепропетровскую область ракетами Х-22, "Градами" и "Ураганами" — фото

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2022, 08:40
Россияне обстреляли Днепропетровскую область ракетами Х-22,
Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область ракетами Х-22, а также реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган". Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, россияне накрыли огнем Днепровский, Криворожский и Никопольский районы области. В Днепровский район прилетело две ракеты Х-22, взрыв спровоцировал пожар. Информации о раненных и погибших пока нет. 

Никопольский район обстреляли четыре раза из ствольной артиллерии и "Градов", в Марганце пострадала семья, разрушены два дома, более 10 получили повреждения. В Никополь прилетело 20 снарядов противника, есть разрушения, без пострадавших. Также в Червоногригоровской громаде был разрушен один дом, люди не пострадали. 

В Криворожском районе противник обстрелял из "Ураганов" Широковскую и Карповскую громады. В поселке Кошевое перебита линия электропередач. 

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

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Дмитрий Гриниченко
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война днепропетровская область обстрелы валентин резниченко
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