UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне обстреляли из артиллерии город Голая Пристань в оккупации – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 18:43
Россияне обстреляли из артиллерии город Голая Пристань в оккупации – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: EPA

Российские войска в воскресенье, 19 февраля, обстреляли из артиллерии оккупированный ими город Голая Пристань на юге Херсонской области, сообщил в понедельник вечером Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Цель обстрела – обвинить и дискредитировать ВСУ.

"Для формирования негативного отношения к Силам обороны Украины, оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области", – заявили военные.

В сводке также сообщается, что на оккупированной части Херсонской области россияне продолжают принудительную паспортизацию населения.

Жителям Скадовска и Каланчака угрожают конфискацией имущества, если они не ускорят процесс получения российского паспорта и переоформления бизнеса по российскому законодательству. Пенсионерам угрожают прекращением выплат в случае отсутствия российского паспорта.

"В результате, у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса", – говорится в сводке.

  • Утром 19 февраля российская армия массированным артиллерийским огнем накрыла село Бургунка Бериславского района.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсонская область генштаб голая пристань
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 