Россияне обстреляли из артиллерии город Голая Пристань в оккупации – Генштаб ВСУ

Российские войска в воскресенье, 19 февраля, обстреляли из артиллерии оккупированный ими город Голая Пристань на юге Херсонской области, сообщил в понедельник вечером Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Цель обстрела – обвинить и дискредитировать ВСУ.

"Для формирования негативного отношения к Силам обороны Украины, оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области", – заявили военные.

В сводке также сообщается, что на оккупированной части Херсонской области россияне продолжают принудительную паспортизацию населения.

Жителям Скадовска и Каланчака угрожают конфискацией имущества, если они не ускорят процесс получения российского паспорта и переоформления бизнеса по российскому законодательству. Пенсионерам угрожают прекращением выплат в случае отсутствия российского паспорта.

"В результате, у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса", – говорится в сводке.

Утром 19 февраля российская армия массированным артиллерийским огнем накрыла село Бургунка Бериславского района.

Андрій Водяний

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