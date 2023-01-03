Россияне обстреляли жилой квартал в Курахово – фото

Утром россияне обстреляли Курахово Донецкой области из артиллерии – попали по жилому кварталу. По предварительной информации, один человек погиб, еще два получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

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Один снаряд попал прямо в многоэтажку. Также поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях неподалеку от места попадания, сообщил Кириленко.

Сегодня пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что россияне могут готовить "рождественский" обстрел из акватории Черного моря, но в ближайшие дни критической опасности новой атаки нет, поскольку в море продолжается шторм.

Вадим Ребрина

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