Россияне обстреляли жилой квартал в Курахово – фото
03.01.2023, 14:13
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
Утром россияне обстреляли Курахово Донецкой области из артиллерии – попали по жилому кварталу. По предварительной информации, один человек погиб, еще два получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
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Один снаряд попал прямо в многоэтажку. Также поврежден объект инфраструктуры водоснабжения и выбиты стекла в зданиях неподалеку от места попадания, сообщил Кириленко.
- Сегодня пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что россияне могут готовить "рождественский" обстрел из акватории Черного моря, но в ближайшие дни критической опасности новой атаки нет, поскольку в море продолжается шторм.
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