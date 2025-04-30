Россияне обстреляли "шахедами" Южное в Харьковской области: среди раненых семеро детей
Утром 30 апреля российские оккупационные войска атаковали ударными беспилотниками город Южное Харьковской области, в результате чего пострадали 12 человек – взрослые и дети. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что около 06:30 россияне атаковали Южное "шахедами". После попадания произошли пожары.
Поврежден многоквартирный двухэтажный дом, пять частных домов, шесть автомобилей.
По состоянию на 14.55 известно о 12 пострадавших. Среди них семеро детей: пять девочек в возрасте от года и двух месяцев до 15 лет, а также два мальчика пяти и 13 лет.
Две девочки в возрасте 11 и 15 лет, а также 65-летняя женщина получили острую реакцию на стресс.
- В результате массированной российской атаки на Днепр поздно вечером 29 апреля в городе возникли пожары, повреждены здания, погиб один человек.
- В Харькове российская атака дронами поздно вечером 29 апреля вызвала масштабные пожары и разрушения, пострадали 45 человек.