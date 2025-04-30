Росіяни обстріляли "шахедами" Південне на Харківщині: серед поранених семеро дітей

Серед поранених п'ятеро дівчаток та два хлопчики

Фото: Харківська обласна прокуратура

Уранці 30 квітня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками місто Південне Харківської області, внаслідок чого постраждали 12 людей – дорослі та діти. Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що близько 06:30 росіяни атакували Південне "шахедами". Після влучань сталися пожежі.

Пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, шість автівок.

Станом на 14:55 відомо про 12 постраждалих. Серед них семеро дітей: пʼятеро дівчаток віком від року й двох місяців до 15 років, а також два хлопчики п'яти та 13 років.

Дві дівчинки віком 11 та 15 років, а також 65-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес.

Унаслідок масованої російської атаки на Дніпро пізно ввечері 29 квітня у місті виникли пожежі, пошкоджено будівлі, загинув один чоловік.

У Харкові російська атака дронами пізно ввечері 29 квітня спричинила масштабні пожежі та руйнування, постраждали 45 людей.