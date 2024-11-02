Россияне обстреляли железную дорогу в Днепропетровской области, ранена работница
Вечером 2 ноября российские оккупационные войска атаковали железную дорогу в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
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В результате вражеской атаки была ранена работница железной дороги, а также повреждено оконное остекление станции и кровля технических помещений.
В компании отметили, что из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут.
Железнодорожники уже ликвидировали последствия прилета.
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