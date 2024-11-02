Росіяни обстріляли залізницю у Дніпропетровській області, поранено працівницю
Ввечері 2 листопада російські окупаційні війська атакували залізницю у Дніпропетровській області. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Внаслідок ворожої атаки було поранено працівницю залізниці, а також пошкоджено віконне скління станції та покрівлю технічних приміщень.
В компанії зазначили, що через часткове пошкодження залізничної інфраструктури приміський поїзд затримався на 40 хвилин.
Залізничники вже ліквідували наслідки прильоту.
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