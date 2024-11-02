Зеленський: За жовтень Україну атакували 2000 "шахедів" зі 170 000 іноземних компонентів
За жовтень Росія атакувала Україну понад 2000 ударних безпілотників типу Shahed, в яких було понад 170 000 іноземних компонентів. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
"За жовтень місяць більш ніж 2000 "шахедів" було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість "шахедів" – це понад 170 000 компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор", – сказав він.
За словами Зеленського, росіяни використовують компоненти від компаній з Китаю, Європи та США для безпілотників та ракет, які застосовуються для атак на Україну.
Глава держави закликав західних союзників до посилення санкцій проти РФ.
- Через атаку РФ ударними дронами по Києву 2 листопада зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі на території житлової забудови, також падіння уламків є у Святошинському районі – зайнялася пожежа у багатоповерхівці. У Шевченківському районі уламки дрона влучили в офісну будівлю, також почалася пожежа. Загалом зафіксовано падіння уламків у шести районах столиці.
- Росіяни атакували Сумщину керованими авіабомбами, дронами-камікадзе та артилерією – над областю збили 11 "шахедів".