Зеленський: За жовтень Україну атакували 2000 "шахедів" зі 170 000 іноземних компонентів

Росіяни використовують компоненти від компаній з Китаю, Європи та США для безпілотників і ракет, які застосовуються для атак на Україну

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

За жовтень Росія атакувала Україну понад 2000 ударних безпілотників типу Shahed, в яких було понад 170 000 іноземних компонентів. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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"За жовтень місяць більш ніж 2000 "шахедів" було проти України, проти наших людей. Буквально кожної доби. Така кількість "шахедів" – це понад 170 000 компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор", – сказав він.

За словами Зеленського, росіяни використовують компоненти від компаній з Китаю, Європи та США для безпілотників та ракет, які застосовуються для атак на Україну.

Глава держави закликав західних союзників до посилення санкцій проти РФ.