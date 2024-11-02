Зеленский: За октябрь Украину атаковали 2000 "шахедов" из 170 000 иностранных компонентов

Россияне используют компоненты от компаний из Китая, Европы и США для беспилотников и ракет, применяемых для атак на Украину

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

За октябрь Россия атаковала Украину более 2000 ударных беспилотников типа Shahed, в которых было более 170 000 иностранных компонентов. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"За октябрь месяц более 2000 "шахедов" было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки. Такое количество "шахедов" – это более 170 000 компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор", – сказал он.

По словам Зеленского, россияне используют компоненты от компаний из Китая, Европы и США для беспилотников и ракет, применяемых для атак на Украину.

Глава государства призвал западных союзников к ужесточению санкций против РФ.