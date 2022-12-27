Россияне перебросили в Беларусь часть 1 гвардейской танковой армии – британская разведка
Российское командование перебросило на территорию Беларуси часть 1 гвардейской танковой армии. Об этом говорится в отчете британской разведки 27 декабря.
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"На севере, подразделения 1 гвардейской танковой армии России, вероятно, были среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь", – сообщают британцы.
Как отмечается, это соединение, вероятно, проводило учения перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность.
В британской разведке сообщили, что в течение последних 48 часов боевые действия по-прежнему были сосредоточены вокруг Бахмутского сектора Донецкой области и в районе Сватово в Луганске.
"Россия по-прежнему инициирует частые мелкомасштабные нападения в этих районах, хотя небольшая территория перешла из рук в руки", – говорится в отчете британской спецслужбы.
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