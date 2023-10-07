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Россияне пишут, что в Новой Каховке взорвано авто "единороса", он умер в больнице

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2023, 17:10
Россияне пишут, что в Новой Каховке взорвано авто
Владимир Малов (Фото - соцсети)

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области убит "единорос" Владимир Малов 1957 года рождения, пишут российские пропагандисты.

По данным пропагандистских росСМИ, в Новой Каховке произошел подрыв автомобиля так называемого секретаря местного отделения путинской Единой России. Около 11 часов утра россияне писали, что Малов "в крайне тяжелом состоянии госпитализирован".

В 15:47 херсонский гауляйтер Владимир Сальдо написал, что Малов скончался от ран, полученных при подрыве его авто.

  • Во временно оккупированных населенных пунктах Украины регулярно происходят взрывы в домах, авто на местах "работы" оккупантов.
  • 9 сентября украинские партизаны взорвали авто, ликвидировали и ранили оккупантов, которые транспортировали "бюллетени" для псевдовыборов во временно оккупированной Новой Каховке.

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Оксана Житнюк
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