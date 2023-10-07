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Росіяни пишуть, що у Новій Каховці підірвано авто "єдинороса", він помер у лікарні

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 17:10
Росіяни пишуть, що у Новій Каховці підірвано авто

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області вбито "єдинороса" Володимира Малова 1957 року народження, пишуть російські пропагандисти.

За даними пропагандистських росЗМІ, у Новій Каховці стався підрив автомобіля так званого секретаря місцевого відділення путінської Єдиної Росії. Близько 11 годині ранку росіяни писали, що Малова "у вкрай тяжкому стані госпіталізовано".

О 15:47 херсонський гауляйтер Володимир Сальдо написав, що Малов помер від ран, отриманих при підриві його авто.

  • У тимчасово окупованих населених пунктах України регулярно відбуваються вибухи у будинках, авто на місцях "роботи" окупантів.
  • 9 вересня українські партизани підірвали авто, ліквідували та поранили окупантів, які транспортували "бюлетені" для псевдовиборів у тимчасово окупованій Новій Каховці.

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Оксана Житнюк
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