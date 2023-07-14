Россияне подготовили несколько линий обороны Крыма, но рассматривают разные сценарии – ГУР

Российские оккупанты подготовили несколько линий обороны захваченного ими украинского Крыма, но рассматривают разные сценарии развития событий. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Радио Свобода.

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По словам спикера ГУР, россияне основательно, несколько месяцев, готовятся к обороне Крыма.

"Сегодня мы видим подготовленную эшелонированную оборону в несколько линий. В частности, фортификационные, инженерные сооружения и многокилометровые траншеи. Но они рассматривают разные сценарии. И часть тех же траншей в Крыму находятся далеко от админграницы временно оккупированного украинского Крыма, за материковой Украиной. То есть они рассматривают для себя реалистичным сценарием также и отступление. И над реализацией именно этого сценария работают Силы безопасности и обороны", – ответил Юсов.

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