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Россияне подготовили несколько линий обороны Крыма, но рассматривают разные сценарии – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 13:48
Россияне подготовили несколько линий обороны Крыма, но рассматривают разные сценарии – ГУР - Фото
Андрей Юсов (скриншот видео)

Российские оккупанты подготовили несколько линий обороны захваченного ими украинского Крыма, но рассматривают разные сценарии развития событий. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Радио Свобода.

По словам спикера ГУР, россияне основательно, несколько месяцев, готовятся к обороне Крыма.

"Сегодня мы видим подготовленную эшелонированную оборону в несколько линий. В частности, фортификационные, инженерные сооружения и многокилометровые траншеи. Но они рассматривают разные сценарии. И часть тех же траншей в Крыму находятся далеко от админграницы временно оккупированного украинского Крыма, за материковой Украиной. То есть они рассматривают для себя реалистичным сценарием также и отступление. И над реализацией именно этого сценария работают Силы безопасности и обороны", – ответил Юсов.

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Наталья Медведева
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