Россияне подготовили несколько линий обороны Крыма, но рассматривают разные сценарии – ГУР
Российские оккупанты подготовили несколько линий обороны захваченного ими украинского Крыма, но рассматривают разные сценарии развития событий. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Радио Свобода.
По словам спикера ГУР, россияне основательно, несколько месяцев, готовятся к обороне Крыма.
"Сегодня мы видим подготовленную эшелонированную оборону в несколько линий. В частности, фортификационные, инженерные сооружения и многокилометровые траншеи. Но они рассматривают разные сценарии. И часть тех же траншей в Крыму находятся далеко от админграницы временно оккупированного украинского Крыма, за материковой Украиной. То есть они рассматривают для себя реалистичным сценарием также и отступление. И над реализацией именно этого сценария работают Силы безопасности и обороны", – ответил Юсов.
- В начале июля президент Зеленский сообщил, что война не закончится, пока Крым не будет деоккупирован.
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