RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни підготували кілька ліній оборони Криму, але розглядають різні сценарії – ГУР

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 13:48
Росіяни підготували кілька ліній оборони Криму, але розглядають різні сценарії – ГУР - Фото
Андрій Юсов (скриншот відео)

Російські окупанти підготували кілька ліній оборони захопленого ними українського Криму, але розглядають різні сценарії розвитку подій. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами речника ГУР, росіяни ґрунтовно, кілька місяців, готуються до оборони Криму.

"Сьогодні ми бачимо підготовлену ешелоновану оборону в кілька ліній. Зокрема, фортифікаційні, інженерні споруди та багатокілометрові траншеї. Але вони розглядають різні сценарії. І частина тих самих траншей в Криму знаходяться далеко від адмінкордону тимчасово окупованого українського Криму, за материковою Україною. Тобто вони розглядають для себе реалістичним сценарієм так само й відступ. І над реалізацією саме цього сценарію працюють Сили безпеки та оборони", – відповів Юсов.

Читайте також: Зеленський: Кремль може піти на серйозні переговори, коли ЗСУ будуть на порозі Криму

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнагурандрій юсов
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 