Росіяни підготували кілька ліній оборони Криму, але розглядають різні сценарії – ГУР

Російські окупанти підготували кілька ліній оборони захопленого ними українського Криму, але розглядають різні сценарії розвитку подій. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода.

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За словами речника ГУР, росіяни ґрунтовно, кілька місяців, готуються до оборони Криму.

"Сьогодні ми бачимо підготовлену ешелоновану оборону в кілька ліній. Зокрема, фортифікаційні, інженерні споруди та багатокілометрові траншеї. Але вони розглядають різні сценарії. І частина тих самих траншей в Криму знаходяться далеко від адмінкордону тимчасово окупованого українського Криму, за материковою Україною. Тобто вони розглядають для себе реалістичним сценарієм так само й відступ. І над реалізацією саме цього сценарію працюють Сили безпеки та оборони", – відповів Юсов.

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