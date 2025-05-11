Россияне повредили электросети в Херсоне. В Запорожской области ранили женщину
Утром 11 мая российские оккупационные войска обстреляли Херсон, в результате чего были повреждены электросети. Об этом сообщили в городской военной администрации.
Пока без электроснабжения микрорайон Корабел.
Энергетики пока не могут приступить к ликвидации последствий очередной атаки российских захватчиков – угроза вражеских обстрелов продолжается.
Также РФ атаковала КАБами по прифронтовым общинам Запорожской области, сообщил глава ОВА Иван Федоров. В результате удара по селе Павловка ранена 75-летняя женщина, повреждены жилые дома.
- Утром 11 мая 2025 года российские войска атаковали ударными беспилотниками Киевскую область, в результате чего повреждение и пострадавший.
- Всего этой ночью войска РФ атаковали Украину более сотни беспилотников, противовоздушной обороне удалось сбить 60 "шахедов".