Россияне повредили электросети в Херсоне. В Запорожской области ранили женщину

Последствия удара РФ по Запорожской области (Фото: Иван Федоров/Telegram)

Утром 11 мая российские оккупационные войска обстреляли Херсон, в результате чего были повреждены электросети. Об этом сообщили в городской военной администрации.

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Пока без электроснабжения микрорайон Корабел.

Энергетики пока не могут приступить к ликвидации последствий очередной атаки российских захватчиков – угроза вражеских обстрелов продолжается.

Также РФ атаковала КАБами по прифронтовым общинам Запорожской области, сообщил глава ОВА Иван Федоров. В результате удара по селе Павловка ранена 75-летняя женщина, повреждены жилые дома.