Росіяни пошкодили електромережі у Херсоні. У Запорізькій області поранили жінку
Уранці 11 травня російські окупаційні війська обстріляли Херсон, унаслідок чого було пошкоджено електромережі. Про це повідомили у міській військовій адміністрації.
Наразі без електропостачання мікрорайон Корабел.
Енергетики поки не можуть взятися до ліквідації наслідків чергової атаки російських загарбників – загроза ворожих обстрілів триває.
Також РФ атакувала КАБами по прифронтових громадах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Унаслідок удару по селу Павлівка поранено 75-річну жінку, пошкоджено житлові будинки.
- Уранці 11 травня 2025 року російські війська атакували ударними безпілотниками Київську область, унаслідок чого є пошкодження та постраждалий.
- Загалом цієї ночі війська РФ атакували Україну понад сотнею безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 60 "шахедів".