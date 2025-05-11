Росіяни пошкодили електромережі у Херсоні. У Запорізькій області поранили жінку

Наслідки удару РФ по Запорізькій області (Фото: Іван Федоров/Telegram)

Уранці 11 травня російські окупаційні війська обстріляли Херсон, унаслідок чого було пошкоджено електромережі. Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

Наразі без електропостачання мікрорайон Корабел.

Енергетики поки не можуть взятися до ліквідації наслідків чергової атаки російських загарбників – загроза ворожих обстрілів триває.

Також РФ атакувала КАБами по прифронтових громадах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Унаслідок удару по селу Павлівка поранено 75-річну жінку, пошкоджено житлові будинки.