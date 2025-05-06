Россияне пожаловались на взрывы в Крыму. В Москве не работают банкоматы – видео
Вечером 6 мая во временно оккупированном Крыму и Москве были слышны взрывы. Мэр столицы России Сергей Собянин и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердили "атаку".
Воздушную тревогу на полуострове объявили около 21:30 по киевскому времени из-за "масштабной ракетной атаки". Местные жители сообщали, что ракеты были якобы замечены над Севастополем, Алупкой, Судаком и Феодосией.
Из-за угрозы было закрыто движение по Крымскому мосту и остановлена работа морского транспорта. Оккупанты заявляли о якобы атаке ракетами "Нептун" и об "успешном ее отражении". Однако информация требует официального подтверждения.
В 22:05 Собянин сообщил якобы об уничтожении трех дронов, которые летели на Москву. По его словам, в течение дня было отражено несколько таких атак, а в сети публикуют кадры якобы сбитого БпЛА.
Представитель Росавиации сообщил, что в аэропортах Сочи и Жуковский (Московская область) были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В то же время россияне жалуются на неработающие банкоматы в Москве. 5 мая Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) уведомила жителей РФ об ограничении доступа в интернет в течение недели на фоне мероприятий ко Дню победы.
- 5 мая сообщалось, что ночью дроны пытались атаковать Москву, в аэропортах вводили план "Ковер".
- Утром 6 мая в Москве и еще четырех городах закрывали аэропорты из-за атак дронов, которые происходили второй день подряд.
- Ожидается, что в параде в Москве примут участие военные 13 стран, включая Китай. Но КНДР не будет.