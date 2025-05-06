Росіяни поскаржилися на вибухи у Криму. У Москві не працюють банкомати – відео

Кримський міст (Ілюстративне фото: wikipedia)

Увечері 6 травня у тимчасово окупованому Криму та Москві було чути вибухи. Мер столиці Росії Сергій Собянін та так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердили "атаку".

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Повітряну тривогу на півострові оголосили близько 21:30 за київським часом через "масштабну ракетну атаку". Місцеві жителі повідомляли, що ракети були нібито помічені над Севастополем, Алупкою, Судаком та Феодосією.

Через загрозу було закрито рух Кримським мостом та зупинено роботу морського транспорту. Окупанти заявляли про нібито атаку ракетами "Нептун" та про "успішне її відбиття". Однак інформація потребує офіційного підтвердження.

О 22:05 Собянін повідомив нібито про знищення трьох дронів, які летіли на Москву. За його словами, протягом дня було відбито кілька таких атак, а в мережі публікують кадри нібито збитого БпЛА.

Представник Росавіації повідомив, що в аеропортах Сочі та Жуковський (Московська область) було введено тимчасові обмеження на прийняття та випуск повітряних суден.

Водночас росіяни скаржаться на те, що не працюють банкомати в Москві. 5 травня Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій (РСНС) повідомила жителів РФ про обмеження доступу до інтернету протягом тижня на тлі заходів до Дня перемоги.