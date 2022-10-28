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Россияне продолжают попытки наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 19:20
Россияне продолжают попытки наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 28 октября, российские оккупанты продолжили атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В частности, на Бахмутском направлении оккупанты вели огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии – в районах Бахмута, Яковлевки, Клещеевки, Соледара и Майорска.

На Авдеевском направлении враг стрелял из танков и разнокалиберной артиллерии – в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Марьинка и Веселое.

Генштаб ВСУ получил подтверждение поражения живой силы и техники россиян в Запорожской области.

Артиллерийские подразделения Сил обороны уничтожили склад боеприпасов, до пяти грузовиков с боекомплектом и три орудия Д-30 в Нововодяном.

В районах Токмака, Молочанска и Конских Раздоров ранены до 110 российских военнослужащих. Число погибших оккупанты тщательно скрывают, отметили в Генштабе.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

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Наталія Медведєва
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