Россияне продолжают попытки наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях – Генштаб

Сегодня, 28 октября, российские оккупанты продолжили атаки на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В частности, на Бахмутском направлении оккупанты вели огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии – в районах Бахмута, Яковлевки, Клещеевки, Соледара и Майорска.

На Авдеевском направлении враг стрелял из танков и разнокалиберной артиллерии – в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Марьинка и Веселое.

Генштаб ВСУ получил подтверждение поражения живой силы и техники россиян в Запорожской области.

Артиллерийские подразделения Сил обороны уничтожили склад боеприпасов, до пяти грузовиков с боекомплектом и три орудия Д-30 в Нововодяном.

В районах Токмака, Молочанска и Конских Раздоров ранены до 110 российских военнослужащих. Число погибших оккупанты тщательно скрывают, отметили в Генштабе.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

Сегодня Пентагон объявил о "быстром" пакете военной помощи Украине на $275 млн.

Читайте также: Невское освободили группа ГУР и бойцы 66-й бригады ВСУ, уничтожили 34 оккупанта – видео

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.