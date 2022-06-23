Россияне продвинулись к Лисичанску, некоторые подразделения ВСУ отошли — разведка Британии

Российская армия продвинулась к Лисичанску, а часть украинских сил в Луганской области отошла, вероятно, чтобы не попасть в окружение. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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С 19 июня россияне, скорее всего, продвинулись более чем на 5 км к южным подступам Лисичанска, а некоторые части Вооруженных Сил Украины отошли, чтобы избежать окружения. Вероятно, британцы говорят о районе Золотого и Горского, который российская армия начала замыкать с севера, захватив Лоскутовку и Рай-Александровку.

Разведчики считают, что успехи России в Луганской области в последние дни, вероятно, являются результатом усиления подразделений и сильной концентрации огневой мощи.

Отмечается, что армия РФ продолжает оказывать большое давление на Северодонецк и Лисичанск ползучим продвижением по окраинам городской застройки. Одновременно усилия противника по достижению глубокого окружения ВСУ для захвата западной части Донецкой области остаются безуспешными.

В Институте изучения войны отметили, что оккупанты продолжали наступать южнее Лисичанска вдоль западного берега реки Северский Донец и, вероятно, в ближайшие дни достигнут города, хотя вряд ли смогут быстро овладеть районом Северодонецк-Лисичанск.

Скорее всего, россияне будут атаковать Лисичанск с юга, чтобы избежать форсирования Северского Донца, однако их ждут затяжные и ожесточенные бои.

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Дмитрий Гриниченко

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