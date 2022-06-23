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Россияне продвинулись к Лисичанску, некоторые подразделения ВСУ отошли — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 08:46
Россияне продвинулись к Лисичанску, некоторые подразделения ВСУ отошли — разведка Британии - Фото
Бои в Луганской области (Фото: EPA)

Российская армия продвинулась к Лисичанску, а часть украинских сил в Луганской области отошла, вероятно, чтобы не попасть в окружение. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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С 19 июня россияне, скорее всего, продвинулись более чем на 5 км к южным подступам Лисичанска, а некоторые части Вооруженных Сил Украины отошли, чтобы избежать окружения. Вероятно, британцы говорят о районе Золотого и Горского, который российская армия начала замыкать с севера, захватив Лоскутовку и Рай-Александровку.

Разведчики считают, что успехи России в Луганской области в последние дни, вероятно, являются результатом усиления подразделений и сильной концентрации огневой мощи. 

Отмечается, что армия РФ продолжает оказывать большое давление на Северодонецк и Лисичанск ползучим продвижением по окраинам городской застройки. Одновременно усилия противника по достижению глубокого окружения ВСУ для захвата западной части Донецкой области остаются безуспешными. 

Бои в районе Северодонецка и Лисичанска (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Российская армия готовится отрезать украинские силы в районе Северска и Лисичанска – ISW 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс луганская область британская разведка
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