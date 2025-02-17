Россияне распространяют видео расстрела украинских военнопленных. Лубинец отреагировал

Омбудсмен обратился с письмами к ООН и МККК

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Российские захватчики, вероятно, снова расстреляли безоружных украинских военнопленных. Соответствующее видео распространяется в пропагандистских пабликах, на него отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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На видео слышно, как российским солдатам не раз приказывают расстрелять военнопленных. Это подчеркивает, что казни являются сознательной политикой России, отметил омбудсмен.

Лубинец добавил, что такие действия нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Он заявил, что направил письма Организации объединенных наций и Международному комитету Красного Креста.

"Организации должны давить на российскую сторону, чтобы РФ ощутила последствия таких действий и не совершала их в дальнейшем", — акцентировал чиновник.

LIGA.net не публикует видео по этическим соображениям. Из ролика, который длится более минуты, становится известно, что оккупанты взяли в плен трех украинских военных.

Командир приказывает российским захватчикам оставить в живых одного пленного украинца, а остальных "обнулить". На видео попал момент казни одного из бойцов.