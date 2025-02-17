Росіяни розповсюджують відео розстрілу українських військовополонених. Лубінець відреагував
Російські загарбники, ймовірно, знову розстріляли беззбройних українських військовополонених. Відповідне відео розповсюджується у пропагандистських пабліках, на нього відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії, зазначив омбудсман.
Лубінець додав, що такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Він заявив, що надіслав листи до Організації об’єднаних націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
"Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі", – акцентував посадовець.
LIGA.net не публікує відео з етичних міркувань. З ролика, який триває понад хвилину, стає відомо, що окупанти взяли в полон трьох українських військових.
Командир наказує російським загарбникам залишити в живих одного полоненого українця, а двох інших "обнулити". На відео потрапив момент страти одного із бійців.
- Станом на 18 грудня 2024 року було підтверджено 177 страт українських військових, найбільше з них сталося у 2024 році.
- Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що з кінця серпня 2024 року зафіксувала 79 випадків страти українських військовополонених у 24 окремих інцидентах.