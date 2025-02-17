Росіяни розповсюджують відео розстрілу українських військовополонених. Лубінець відреагував

Омбудсман звернувся з листами до ООН та МКЧХ

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники, ймовірно, знову розстріляли беззбройних українських військовополонених. Відповідне відео розповсюджується у пропагандистських пабліках, на нього відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених. Це підкреслює, що страти є свідомою політикою Росії, зазначив омбудсман.

Лубінець додав, що такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Він заявив, що надіслав листи до Організації об’єднаних націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Організації повинні тиснути на російську сторону, аби РФ відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі", – акцентував посадовець.

LIGA.net не публікує відео з етичних міркувань. З ролика, який триває понад хвилину, стає відомо, що окупанти взяли в полон трьох українських військових.

Командир наказує російським загарбникам залишити в живих одного полоненого українця, а двох інших "обнулити". На відео потрапив момент страти одного із бійців.