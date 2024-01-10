Россияне сбросили авиабомбу на оккупированное Рубежное и провели фильтрацию жителей – ЦНС

Коллаж: ЦНС

8 января российские захватчики сбросили авиабомбу на временно оккупированное Рубежное Луганской области, чем воспользовалась администрация захватчиков для проведения дополнительных фильтрационных мероприятий в городе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

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По данным ведомства, из района бомбардировки оккупанты выселили более 300 человек, а во время их отсутствия россияне провели обыски в домах.

Людей содержали во временных пунктах, там также проверяли их данные, телефоны и наличие российского паспорта, отмечает ЦНС.

В результате захватчики задержали ряд лиц, заподозренных в нелояльности, заключает Центр сопротивления.

В январе 2023 года Луганская ОВА сообщила, что оккупанты демонтируют и вывозят в Россию оборудование картонно-тарного комбината в Рубежном.

В декабре ЦНС сообщил, что во временно оккупированном Луганске россияне открывают центр для подготовки украинских несовершеннолетних подростков для последующей службы в армии захватчиков.

В январе 2024 года ГУР сообщило, что оккупанты всеми способами пытаются покрыть потери своих военных мужчинами, оставшимися на временно оккупированных территориях Украины.

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