Росіяни скинули авіабомбу на окуповане Рубіжне і провели фільтрацію жителів – ЦНС

Окупанти затримали низку осіб, яких запідозрили у нелояльності

Колаж: ЦНС

8 січня російські загарбники скинули авіабомбу на тимчасово окуповане Рубіжне Луганської області, чим скористалася адміністрація загарбників для проведення додаткових фільтраційних заходів у місті. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

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За даними відомства, з району бомбардування окупанти виселили понад 300 осіб, а за їх відсутності росіяни провели обшуки у будинках.

Людей утримували у тимчасових пунктах, там також перевіряли їхні дані, телефони та наявність російського паспорта, зауважує ЦНС.

Унаслідок цього загарбники затримали низку осіб, котрих запідозрили у нелояльності, підсумовує Центр спротиву.

У січні 2023 року Луганська ОВА повідомила, що окупанти демонтують та вивозять до Росії обладнання картонно-тарного комбінату у Рубіжному.

У грудні ЦНС повідомив, що у тимчасово окупованому Луганську росіяни відкривають центр для підготовки українських неповнолітніх підлітків для подальшої служби в армії загарбників.

У січні 2024 року ГУР повідомило, що окупанти усіма способами намагаються покрити втрати своїх військових чоловіками, котрі залишилися на тимчасово окупованих територіях України.

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