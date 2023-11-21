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Россияне сбросили на Берислав 28 авиабомб: снова убили и ранили людей

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 23:13
Россияне сбросили на Берислав 28 авиабомб: снова убили и ранили людей - Фото
КАБ-250 (Скриншот)

В течение 21 ноября российские оккупанты сбросили на Бериславский район Херсонской области 28 управляемых авиабомб, в результате одного из ударов погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин.

"По городу враг выпустил 12 КАБов. На Бериславский район всего за сегодняшний день армия России сбросила 28 бомб", – написал он.

По словам Прокудина, было попадание в частный дом. Под завалами оказался 65-летний мужчина, он погиб на месте.

Также при обстреле еще один 57-летний мужчина находился на улице. Он получил многочисленные травмы, в частности переломы ног.

В ОВА добавили, что были прилеты по территории предприятия, магазина, автошколы.

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Милана Головань
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войнаХерсоналександр прокудинберислав
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