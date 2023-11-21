Россияне сбросили на Берислав 28 авиабомб: снова убили и ранили людей

В течение 21 ноября российские оккупанты сбросили на Бериславский район Херсонской области 28 управляемых авиабомб, в результате одного из ударов погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин.

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"По городу враг выпустил 12 КАБов. На Бериславский район всего за сегодняшний день армия России сбросила 28 бомб", – написал он.

По словам Прокудина, было попадание в частный дом. Под завалами оказался 65-летний мужчина, он погиб на месте.

Также при обстреле еще один 57-летний мужчина находился на улице. Он получил многочисленные травмы, в частности переломы ног.

В ОВА добавили, что были прилеты по территории предприятия, магазина, автошколы.

11 ноября 2023 года, в годовщину освобождения города, россияне запустили снаряд по центру Херсона. Это происходит практически ежедневно.

Президент Зеленский после этого заявил, что украинские войска ответят армии РФ на удары по Херсону: "Достанут где угодно".

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