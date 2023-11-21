RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росіяни скинули на Берислав 28 авіабомб: знову вбили та поранили людей

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 23:13
Росіяни скинули на Берислав 28 авіабомб: знову вбили та поранили людей - Фото
КАБ-250 (Скриншот)

Упродовж 21 листопада російські окупанти скинули на Бериславський район Херсонської області 28 керованих авіабомб, внаслідок одного з ударів загинув чоловік, ще одна людина дістала поранення. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

"По місту ворог випустив 12 КАБів. На Бериславський район загалом за сьогоднішній день армія Росії скинула 28 бомб", – написав він.

За словами Прокудіна, було влучання в приватний будинок. Під завалами опинився 65-річний чоловік, він загинув на місці.

Також під час обстрілу ще один 57-річний чоловік перебував на вулиці. Він отримав численні травми, зокрема, переломи ніг.

В ОВА додали, що були прильоти по території підприємства, магазину, автошколи.

Дивіться також: Росія накрила масованим вогнем Херсон, є загибла та постраждалі – звуки вибухів

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнахерсонбериславолександр прокудін
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 