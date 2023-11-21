Росіяни скинули на Берислав 28 авіабомб: знову вбили та поранили людей
Упродовж 21 листопада російські окупанти скинули на Бериславський район Херсонської області 28 керованих авіабомб, внаслідок одного з ударів загинув чоловік, ще одна людина дістала поранення. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.
"По місту ворог випустив 12 КАБів. На Бериславський район загалом за сьогоднішній день армія Росії скинула 28 бомб", – написав він.
За словами Прокудіна, було влучання в приватний будинок. Під завалами опинився 65-річний чоловік, він загинув на місці.
Також під час обстрілу ще один 57-річний чоловік перебував на вулиці. Він отримав численні травми, зокрема, переломи ніг.
В ОВА додали, що були прильоти по території підприємства, магазину, автошколи.
- 11 листопада 2023 року, у річницю звільнення міста, росіяни запустили снаряд по центру Херсона. Це відбувається практично щоденно.
- Президент Зеленський після цього заявив, що українські війська дадуть відповідь армії РФ на удари по Херсону: "Дістануть будь-де".
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