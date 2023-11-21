Росіяни скинули на Берислав 28 авіабомб: знову вбили та поранили людей

Упродовж 21 листопада російські окупанти скинули на Бериславський район Херсонської області 28 керованих авіабомб, внаслідок одного з ударів загинув чоловік, ще одна людина дістала поранення. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"По місту ворог випустив 12 КАБів. На Бериславський район загалом за сьогоднішній день армія Росії скинула 28 бомб", – написав він.

За словами Прокудіна, було влучання в приватний будинок. Під завалами опинився 65-річний чоловік, він загинув на місці.

Також під час обстрілу ще один 57-річний чоловік перебував на вулиці. Він отримав численні травми, зокрема, переломи ніг.

В ОВА додали, що були прильоти по території підприємства, магазину, автошколи.

11 листопада 2023 року, у річницю звільнення міста, росіяни запустили снаряд по центру Херсона. Це відбувається практично щоденно.

Президент Зеленський після цього заявив, що українські війська дадуть відповідь армії РФ на удари по Херсону: "Дістануть будь-де".

Дивіться також: Росія накрила масованим вогнем Херсон, є загибла та постраждалі – звуки вибухів

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.