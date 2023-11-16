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Росія накрила масованим вогнем Херсон, є загибла та постраждалі – звуки вибухів видео

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 21:15
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Російські загарбники завдали масованого удару по центру Херсона, загинула літня жінка, є постраждалі та руйнування. Про це повідомили глава Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та глава міської військової адміністрації Роман Мрочко.

19:30. "Російська армія криє масованим вогнем Херсон. Залишайтеся в укриттях!" – написав посадовець.

На відео чути звуки вибухів. LIGA.net публікує кадри через те, що їх опублікувала офіційна особа, і тому, що за ними не можна встановити локацію. Публікувати відео з прильотами та роботою протиповітряної оборони заборонено, за це передбачено відповідальність.

20:06. Прокудін повідомив, що Херсон перебуває під масованим вогнем артилерії загарбників.

Відомо про трьох постраждалих, серед них 15-річна дівчина та її 52-річна родичка, "швидка допомога" доставила потерпілих до лікарні, написав він.

Інформація уточнюється.

20:20. "Після масованого обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ є, зокрема, пошкоджені багатоповерхові і приватні будинки у Центральному і Дніпровському районах. Кількість поранених уточнюється. Будьте обережні! Бережіть себе і своїх близьких!" – написав глава Херсонської МВА.

20:37. Посадовець повідомив, що внаслідок обстрілу центра Херсона окупантами загинула 75-річна жінка, на момент ворожої атаки вона була у своїй квартирі.

Сьогодні ж російські загарбники масовано вдарили по Білозерці поряд із Херсоном: одна людина загинула, є постраждалі, зникло світло.

21:17. "Через російські обстріли Херсон частково знеструмлено. Без світла залишилися деякі райони міста. Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи завтра зранку", – написав глава ОВА.

21:53. "Через вечірні обстріли Херсона армією РФ з тимчасово окупованого лівого берега постраждали вісім мирних жителів. Один чоловік загинув, семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім травмованим надана медична допомога", – повідомив Мрочко.

  • 11 листопада 2023 року, у річницю звільнення міста, росіяни запустили снаряд по центру Херсона. Це відбувається практично щоденно.
  • Президент Зеленський після цього заявив, що українські війська дадуть відповідь армії РФ на удари по Херсону: "Дістануть будь-де".
  • 14 листопада глава держави повідомив, що на херсонському напрямку фронту "суттєво" зміцнені можливості Сил оборони з протиповітряної оборони, розвідки, радіоелектронної та контрбатарейної боротьби.

Читайте також: Росіяни знищили бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків обстрілу

Артем Джеріпа
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